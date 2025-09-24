Sábado – Pense por si

24 de setembro de 2025 às 20:53

Força da enxurrada provocada pelo supertufão Ragasa rebenta portas de vidro de hotel em Hong Kong

As chuvas intensas provocadas pelo supertufão Ragasa, a mais poderosa tempestade registada em 2025, tem deixado um rasto de destruição em Hong Kong.

