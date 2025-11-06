Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de novembro de 2025 às 11:38

Filme da Semana | Wagner Moura é ‘O Agente Secreto’

‘O Agente Secreto’, do aclamado realizador brasileiro Kleber Mendonça Filho, é o filme em destaque esta semana. A história, passada no Brasil dos anos 70, conquistou o prémio de Melhor Realização e Melhor Ator, para Wagner Moura, no Festival de Cannes.  

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30