16 de outubro de 2025 às 16:52

Filme da Semana | Julia Roberts em apuros ‘Depois da Caçada’

O drama inquietante ‘Depois da Caçada’, do italiano Luca Guadagnino, é um filme à medida do talento de Julia Roberts. A atriz é uma professora prestigiada de Yale que vai ter de lidar com um escândalo de abuso sexual a envolver um colega e melhor amigo (Andrew Garfield) e uma aluna (Ayo Edebiri). A dúvida instala-se, assim como muitos segredos, numa obra estreada no último festival de Veneza e que está a dividir opiniões.

