05 de dezembro de 2025 às 21:24

“Ninguém consegue com mil euros anuais sustentar um filho a estudar na universidade”, diz Gouveia e Melo

O antigo Chefe do Estado-Maior da Armada disse ainda que é necessário “encontrar outras soluções que sejam práticas”.

