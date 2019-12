A carregar o vídeo ...

Seis meses depois do pai morrer, José Reyes é a prova de que o futebol cura tudo. Aos 11 anos, o filho de José Antonio Reyes marcou 4 golos na vitória do Real Madrid frente ao Sevilha, por 5-3, que deu a vitória no Torneio La Liga Promises, disputado em Abu Dhabi. Veja os golos da pequena promessa. ©Marca

Filho de Reyes marca 4 golos e ajuda Real Madrid a vencer campeonato











