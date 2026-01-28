Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de janeiro de 2026 às 19:20

Ferrys atravessam porto de Nova Iorque parcialmente congelado após tempestade de inverno

Imagens aéreas mostram ferrys a navegar pelas águas parcialmente congeladas do porto de Nova Iorque, esta quarta-feira, num cenário marcado pelo frio extremo que atingiu a região.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h