18 de janeiro de 2026 às 22:37

Fernando Medina diz que Seguro "distinguiu-se dos adversários pelos princípios e valores"

"António José Seguro apresentou-se sozinho, com a sua vontade em servir o país nesta fase da sua vida. Foi congregando vontades e apoio, foi mobilizando o país e conseguiu um resultado muito acima de qualquer sondagem para esta primeira volta", sublinha o antigo ministro das Finanças Fernando Medina.

