26 de julho de 2025 às 17:15

Fé sobre as águas: São Tiago celebrado na Bolívia com dança sobre o lago

Na Bolívia, a tradição cumpre-se sobre a água. Para honrar São Tiago, centenas de fiés dançam em frágeis jangadas. O ritual serve para pedir perdão e proteção ao santo. Quem cai à água, dizem, leva um ano de azar.

