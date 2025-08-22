Sábado – Pense por si

22 de agosto de 2025 às 16:17

FBI revista casa e escritório de ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

O FBI realizou, esta sexta-feira, buscas na casa e no escritório John Bolton, conselheiro de segurança nacional de Donald Trump durante o primeiro mandato. As buscas foram feitas no âmbito de uma investigação sobre o tratamento de informações confidenciais.

