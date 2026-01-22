Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de janeiro de 2026 às 20:00

"Faz sentido para um candidato como Marques Mendes manifestar o apoio a Seguro"

Marques Mendes anunciou o apoio à candidatura de Seguro na segunda volta das presidenciais. O diretor do Diário de Notícias, Filipe Alves, considerou que "faz sentido para um candidato como Marques Mendes manifestar o apoio a António José Seguro". Já Celso Filipe, diretor-adjunto do Negócios, considerou que o apoio de Marques Mendes a Seguro "fragiliza" a posição de Montenegro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)