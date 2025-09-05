Sábado – Pense por si

05 de setembro de 2025 às 18:47

Fãs de Taylor Swift assistem a jogos de futebol de Travis Kelce com esperança de ver a artista

Clube do noivo de Taylor Swift, Kansas City Chiefs, e Los Angeles Chargers vão defrontar-se, esta sexta-feira, em São Paulo e nas bancadas, vão estar não só fãs do jogador de futebol americano, mas também admiradores da sua noiva.

