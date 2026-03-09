Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 08:32

Farioli: "Expulsão de Mourinho? Honestamente não percebi..."

O treinador do FC Porto admite que não se apercebeu da expulsão do treinador do que levou à expulsão do técnico do Benfica durante o clássico. O italiano explica que estava mais preocupado com o golo sofrido que deu o empate ao clube da Luz.

