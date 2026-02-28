Sábado – Pense por si

Vídeos
28 de fevereiro de 2026 às 14:04

Famílias retiradas de um edifício danificado após interceção de míssil iraniano em Israel

Equipas de emergência retiraram várias famílias de um edifício atingido por destroços depois de Israel ter intercetado um míssil iraniano, numa nova vaga de ataques e contra-ataques no atual conflito no Médio Oriente.

