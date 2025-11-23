Sábado – Pense por si

23 de novembro de 2025 às 14:05

Familiares e apoiantes reúnem-se em Tel Aviv para exigir devolução dos corpos que restam em Gaza

Na praça conhecida como Hostages Square, em Tel Aviv, familiares e apoiantes de reféns israelitas mortos reuniram-se na última noite para protestar e pedir que sejam entregues os corpos de três pessoas ainda não devolvidos pelo Hamas, desde o início do conflito.

