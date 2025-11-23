Sábado – Pense por si

23 de novembro de 2025 às 12:45

Fluxos de lava do vulcão Kīlauea iluminam o céu noturno no Havai

O vulcão Kīlauea, na Big Island do Havai, está a exibir fluxos de lava, fogo e fumo visíveis durante a noite, segundo reportagens recentes da imprensa. As erupções frequentes deste vulcão muito ativo continuam a encantar visitantes e cientistas com efeitos visuais intensos.

