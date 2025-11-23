Sábado – Pense por si

23 de novembro de 2025 às 09:29

Ex-bastonária dos Enfermeiros deixa agradecimento irónico à Ordem dos Médicos: "Obrigada do fundinho do coração"

Ana Rita Cavaco, ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros, reagiu com ironia à notícia de que a Ordem dos Médicos deu luz verde para que grávidas de baixo risco possam ser seguidas por enfermeiros especialistas nos centros de saúde, onde não têm médico de família. "Há anos que no SNS os enfermeiros fazem 80 a 90% dos partos normais", explica.

