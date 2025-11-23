Sábado – Pense por si

23 de novembro de 2025 às 11:13

Casas de renda económica destinadas a militares envolvidas em esquemas ilegais: o Repórter SÁBADO na íntegra

As Forças Armadas estarão envolvidas em esquemas ilegais. Existem casos de subarrendamento, frações entregues a familiares e há até quem faça destas casas uma segunda habitação. A PGR recebeu uma queixa-crime a denunciar o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, entidade pública que detém estes prédios, por suspeitas de atribuir casas à margem da lei.

