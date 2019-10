A carregar o vídeo ...

Parentes do antigo ditador espanhol marcaram presença na Basílica do Vale dos Caídos esta quinta-feira de manhã para testemunhar a exumação dos restos mortais do antigo líder.

Familiares de Franco entram no Vale dos Caídos para a exumação do ditador











