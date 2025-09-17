Sábado – Pense por si

17 de setembro de 2025 às 13:01

Faixa gigante com Trump e Epstein desfraldada junto ao Castelo de Windsor

Um grupo de ativistas britânicos desfraldou uma enorme faixa com a imagem do presidente dos EUA, Donald Trump, e de Jeffrey Epstein no relvado em frente ao Castelo de Windsor, na segunda-feira. Na terça-feira à noite, foram projetadas imagens de Trump e Epstein nas paredes do castelo.

