Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de setembro de 2025 às 20:31Associated Press

Exposição de celebração dos 50 anos do legado de Giorgio Armani

A exposição, inserida em uma série de eventos da Semana da Moda de Milão, apresenta 129 looks de Armani desde os anos 80 até aos dias de hoje. Abriu esta quarta-feira, na Brera Art Gallery, apenas algumas semanas após a morte do designer.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente