01 de janeiro de 2026 às 17:34

Bulgária torna-se o 21.º país a adotar o euro

Os multibancos na Bulgária começaram, esta quinta-feira, a emitir notas de euro, assinalando a entrada do país na zona euro como o 21.º Estado-membro. A moeda nacional, o lev, continua a circular durante o mês de janeiro, mas o troco já é dado exclusivamente em euros.

