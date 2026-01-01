Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 18:30

Rui Borges e a diferença pontual do Benfica: "Já vi acontecer muita coisa no futebol"

O treeinador do Sporting considerou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que o Benfica continua na luta pelo título, apesar da diferença pontual para os leões (2.º) e para o FC Porto (1.º).

