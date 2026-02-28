Sábado – Pense por si

28 de fevereiro de 2026 às 16:54

Explosões iluminam céu de Telavive durante interceção de mísseis iranianos

Imagens captadas durante a noite mostram várias explosões no céu de Telavive, no momento em que os sistemas de defesa aérea israelitas intercetam mísseis lançados pelo Irão, na sequência da escalada militar no Médio Oriente.

