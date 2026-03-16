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16 de março de 2026 às 13:30

“O que acha do meu vestido?”: Anne Hathaway e Anna Wintour arrancam gargalhadas na cerimónia dos Óscares

A atriz Anne Hathaway e a ex-diretora da Vogue, Anna Wintour, protagonizaram um momento cómico que remeteu para o filme “O Diabo Veste Prada”, protagonizado por Hathaway, durante a cerimónia dos Óscares, que decorreu este domingo em Los Angeles, EUA.

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