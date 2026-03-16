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16 de março de 2026 às 13:10

Repórter SÁBADO na íntegra: lixo, droga e violência consome agora o bairro da Mouraria

O Repórter Sábado viveu uma semana na Mouraria, o bairro histórico lisboeta onde agora há grades nas portas. Foi visto muito lixo, droga, sem abrigos e violência. A equipa conheceu ainda Leo, o estrangeiro que mobilizou os moradores contra a insegurança e iniciou uma revolução naquele bairro.

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