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16 de março de 2026 às 14:00

O momento em que é criado um novo ‘meme’ com Leonardo DiCaprio durante a cerimónia dos Óscares

Na longa lista de ‘memes’ protagonizados pelo ator Leonardo DiCaprio surge agora mais um, criado durante a cerimónia dos Óscares deste domingo. O apresentador da cerimónia, o comediante Conan O’Brian, lançou o desafio e o ator entrou na brincadeira.

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