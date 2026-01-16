Sábado – Pense por si

16 de janeiro de 2026 às 15:33

Explosão provoca incêndio em zona residencial nos Países Baixos e faz pelo menos quatro feridos

Uma explosão numa rua residencial no centro de Utrecht, nos Países Baixos, provocou um incêndio e deixou pelo menos quatro pessoas feridas, esta quinta-feira. As autoridades ainda investigam a causa do incidente, que obrigou à evacuação da área e causou danos significativos em várias habitações.

