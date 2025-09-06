Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de setembro de 2025 às 14:48

Explosão no Peru faz pelo menos 10 feridos e danifica 25 casas

Uma grande explosão no norte do Peru, na cidade de Trujillo, feriu pelo menos 10 pessoas e causou danos em 25 habitações, num cenário marcado pelo aumento de extorsões e da atividade criminal organizada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h