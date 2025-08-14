Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 07:51

Explosão mata nove pessoas em fábrica de explosivos no Brasil

Detonação ocorreu numa fábrica perto de Curitiba. Outras sete pessoas ficaram feridas.

