21 de julho de 2025 às 20:50

"Existem muitos anticorpos por parte do PSD relativamente a Centeno", diz Bruno Faria Lopes

O jornalista da SÁBADO sublinha ainda que há uma "má relação institucional entre o ministro das Finanças e o governador", que já vem de trás.

