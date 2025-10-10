Sábado – Pense por si

10 de outubro de 2025 às 14:20

Exército israelita divulga vídeo das tropas a reposicionarem-se na Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel divulgaram, esta sexta-feira, imagens do que dizem ser as tropas a reposicionarem-se na Faixa de Gaza, após o Governo de Israel ter aprovado a primeira fase plano do plano de paz apresentado pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

