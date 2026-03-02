Sábado – Pense por si

02 de março de 2026

Exército israelita divulga imagens de novos ataques ao Irão

O exército israelita afirmou, esta segunda-feira, que continua a realizar ataques contra o Irão. Mais de 500 pessoas já morreram desde o início dos ataques conjuntos dos EUA e de Israel, que resultaram na morte do líder Supremo do Irão, Ali Khamenei.

