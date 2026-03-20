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20 de março de 2026 às 10:42

Incêndio em fábrica na Coreia do Sul faz mais de 50 feridos

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, numa fábrica de peças para automóveis na cidade de Daejeon, na Coreia do Sul, deixando feridas pelo menos 55 pessoas.

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