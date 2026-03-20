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20 de março de 2026 às 13:51

António Costa defende autonomia energética da UE num momento em que preços disparam devido à guerra no Médio Oriente

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou, esta sexta-feira, em Bruxelas, na Bélgica, que os preços elevados da energia constituem um desafio e defendeu a autonomia energética da união. Sublinhou ainda que a descarbonização e as fontes de energia locais são o melhor caminho para reduzir os preços da energia a longo prazo.

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