01 de março de 2026 às 12:22

Exército dos EUA divulga imagens da vaga de ataques contra o Irão

Os militares norte-americanos divulgaram vídeos que mostram o lançamento e o impacto de vários ataques contra posições no Irão, no âmbito da ofensiva aérea conduzida em conjunto com Israel contra infraestruturas militares iranianas.

