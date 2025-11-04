Sábado – Pense por si

04 de novembro de 2025 às 14:51

Ex-chefe jurídica das Forças Armadas detida. O que se sabe sobre o escândalo político que está a abalar Israel?

A major-general Yifat Tomer-Yerushalmi, ex-chefe jurídica das Forças Armadas de Israel, foi detida, na noite de domingo, após admitir ter divulgado um vídeo de soldados israelitas alegadamente a abusarem sexualmente de um preso palestiniano. O jornalista da AP Joe Federman explica o caso.

