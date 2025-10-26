Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de outubro de 2025 às 11:51Associated Press

EUA presidem à cerimónia de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistiu à assinatura de um acordo de cessar-fogo entre a Tailândia e o Camboja no âmbito da cimeira ASEAN realizada em Kuala Lumpur, Malásia. O pacto prevê a libertação de prisioneiros cambojanos e a retirada de artilharia pesada, como parte dos esforços para estabilizar uma fronteira há muito conflituosa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente