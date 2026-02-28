Sábado – Pense por si

28 de fevereiro de 2026 às 20:23

EUA e Israel atacam e Irão retalia: como começou a nova escalada militar no Médio Oriente

Um vídeo explicativo da Associated Press resume a sequência de acontecimentos que levou à atual escalada no Médio Oriente. Na madrugada deste sábado, os EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irão que já respondeu à ofensiva.

