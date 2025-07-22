Sábado – Pense por si

22 de julho de 2025 às 12:08

EUA divulgam ficheiros do FBI sobre o assassinato de Martin Luther King. O que está em causa?

A Administração Trump divulgou mais de 240 mil páginas de ficheiros do FBI sobre a vigilância e assassinato de Luther King, apesar de a família do ativista de direitos civis se ter oposto. O jornalista da AP Matt Brown explica o que está em causa.

