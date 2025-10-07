Sábado – Pense por si

07 de outubro de 2025

"Estou completamente tranquilo, embora absolutamente estupefacto", diz Luís Montenegro sobre novos dados sobre a investigação do caso Spinumviva

À chegada de um jantar-comício, no Algarve, o primeiro-ministro pediu aos portugueses para que se mantenham focados na escolha dos candidatos autárquicos das eleições deste domingo.

