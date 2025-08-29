Sábado – Pense por si

29 de agosto de 2025 às 15:15

Estes são os 23 convocados para a qualificação do Mundial 2026

Conheça os 23 escolhidos de Roberto Martínez para os dois jogos de apuramento para o Mundial 2026. Portugal joga com a Arménia a 6 de setembro e com a Hungria no dia 9.

