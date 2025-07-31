Sábado – Pense por si

31 de julho de 2025 às 18:30

“Estamos há muito empenhados numa solução de dois Estados”: Canadá vai reconhecer Palestina em setembro

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, anunciou, na quarta-feira, que o Canadá vai reconhecer o estado da Palestina em setembro, seguindo o que têm feito outros países.

