11 de setembro de 2025 às 11:51

"Estamos fartos": manifestantes em França explicam descontentamento com o governo

Milhares de pessoas saíram às ruas de Paris e outras cidades francesas para contestar as políticas do governo, num dia de manifestações marcado por confrontos, bloqueios e centenas de detenções.

