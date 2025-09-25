Sábado – Pense por si

25 de setembro de 2025 às 00:28Associated Press

“Estamos a viver a corrida às armas mais destrutiva da história”, disse Zelensky na Assembleia Geral da ONU

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou aos líderes mundiais para que tomem medidas contra a Rússia, agora que o mundo está a passar pela “corrida às armas mais destrutiva da história”, num discurso proferido na quarta-feira na AG da ONU, em Nova Iorque.

