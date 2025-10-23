Sábado – Pense por si

23 de outubro de 2025 às 18:34

Esqueça as corridas a direito, na ‘Vortex Race’ corre-se em ‘espiral’ e a subir

Cerca de 2 mil corredores participaram na edição deste ano da ‘Vortex Race’, uma prova única organizada por estudantes da Universidade de Lausanne, na Suíça. O desafio consiste em subir a rampa circular de três quilómetros da antiga residência olímpica, que se tornou num edifício icónico da universidade.

