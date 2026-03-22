Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de março de 2026 às 22:00

Escalada total: Israel quer eliminar todas as pontes no sul do Líbano

O governo israelita ordenou a destruição de todas as pontes sobre o rio Litani para travar o movimento do Hezbollah, numa nova escalada do conflito na região.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente