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22 de março de 2026 às 21:00

Rússia envia nave com mantimentos para a Estação Espacial Internacional

A Rússia lançou, a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a nave Progress MS-33 rumo à Estação Espacial Internacional, transportando alimentos, combustível e equipamentos essenciais para os astronautas em órbita.

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