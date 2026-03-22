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22 de março de 2026 às 14:15

País às escuras: Cuba sofre novo colapso total de energia

É o terceiro colapso em semanas, com milhões sem eletricidade e uma crise energética que continua a piorar devido à falta de combustível e infraestruturas degradadas.

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