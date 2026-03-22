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22 de março de 2026 às 14:34

Repórter SÁBADO: Centenas de donativos fechados em cave no centro humanitário da Cruz Vermelha no Cartaxo

Passaram praticamente dez anos e os bens - roupa, brinquedos, material escolar e artigos para bebé -, mantêm-se no mesmo local. O sentimento de revolta e a frustração toma conta de vários profissionais da organização humanitária, que identificam muitas carências sociais na região e não encontram explicação para a intransigência do diretor da delegação. Uma reportagem para ver esta noite, no NOW.

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