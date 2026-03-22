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22 de março de 2026 às 23:00

Alemanha e Japão reforçam aliança militar no Indo-Pacífico

O ministro da Defesa alemão visitou o Japão para fortalecer a cooperação militar entre os dois países, numa altura de crescente tensão na região do Indo-Pacífico.

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